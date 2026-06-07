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ನೀವು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ

Written ByBhimappa
Published: Jun 07, 2026, 11:40 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:40 PM IST
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ಗೆ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಫಲವಾಗಲ್ಲ

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