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ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲಾ ಅಂತ
Written By
Manjunath Naragund
Published: Aug 05, 2026, 12:00 AM
|
Updated: Aug 05, 2026, 12:00 AM
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ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲಾ ಅಂತ ನಾನು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸಿದ್ದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್
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