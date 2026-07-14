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ಮಣ್ಣೆತ್ತಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಶುಭ
Written By
Yashaswini V
Published: Jul 14, 2026, 01:15 PM
|
Updated: Jul 14, 2026, 01:15 PM
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ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮಣ್ಣೆತ್ತಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಗುರು-ಕುಜರ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಸಧೃಡತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
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