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ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಜೆಇ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ
Written By
Bhimappa
Published: Aug 30, 2026, 08:40 PM
|
Updated: Aug 30, 2026, 08:40 PM
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ನೇಮಕಾರಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆ ಜೆಇ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನ್ಯಾ ಅಶೋಕ್ ಎಸ್. ಕಿಣಗಿ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠದಿಂದ ಆದೇಶ
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