/ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಜೆಇ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ

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Written ByBhimappa
Published: Aug 30, 2026, 08:40 PM|Updated: Aug 30, 2026, 08:40 PM
ನೇಮಕಾರಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆ ಜೆಇ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನ್ಯಾ ಅಶೋಕ್‌ ಎಸ್‌. ಕಿಣಗಿ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠದಿಂದ ಆದೇಶ

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