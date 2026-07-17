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ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೂ-ವೀಳ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
Written By
Yashaswini V
Published: Jul 17, 2026, 03:25 PM
|
Updated: Jul 17, 2026, 03:25 PM
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ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹೂವು-ವೀಳ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು? ಇದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
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