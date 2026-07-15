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Published: Jul 15, 2026, 06:30 PM|Updated: Jul 15, 2026, 06:30 PM
ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಲಿ ಸಾವು, ಐವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ ಪಾಕ್ ಸೇನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಲಷ್ಕರ್ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ ರಾವಲಾಕೊಟ್ ನಲ್ಲಿ Let ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ

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