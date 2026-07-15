हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
ಹೋಮ್
ವಿಡಿಯೋ
ಫೋಟೋಗ್ಯಾಲರಿ
ವೆಬ್ಸ್ಟೋರಿ
ನಗರ
App
logout
Live TV
ಹೋಮ್
ದೇಶ
ಮನರಂಜನೆ
ವಿಡಿಯೋ
ವಿದೇಶ
ಕ್ರೀಡೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ
ಜೀವನಶೈಲಿ
ಆರೋಗ್ಯ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
ಕ್ರೈಂ
ಉದ್ಯೋಗ
ವೈರಲ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Home
/
Videos
/
ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಲಿ ಸಾವು, ಐವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ
Published: Jul 15, 2026, 06:30 PM
|
Updated: Jul 15, 2026, 06:30 PM
join
share
ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಲಿ ಸಾವು, ಐವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ ಪಾಕ್ ಸೇನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಲಷ್ಕರ್ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ ರಾವಲಾಕೊಟ್ ನಲ್ಲಿ Let ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ
Recommended Videos
07:14
ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುತ್ತಾನೆ: ಹಿಂದೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಅಶುಭ ಮಾಸ
04:58
ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ಮಹತ್ವವೇನು? ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ?
03:38
ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
03:06
ಆಷಾಢ ಮಾಸ ನವರಾತ್ರಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
02:46
ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚೋದು ಸಂಸ್ಕರಾದ ಮೂಲ ಪ್ರತೀಕ
02:42
ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪದವರಿಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ
02:49
ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚಲು ಕಾರಣವೇನು
02:47
ಮದುವೆಯಾಗದ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ
05:18
ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ: 72,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದಗಳ ಭರ್ತಿ
04:19
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆರ್ಬಿಐನಿಂದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: SMS ಚಾರ್ಜ್ ಎಂದು ಹಣ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ!
02:28
ಮಣ್ಣೆತ್ತಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಶುಭ
03:47
ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ಲಗ್ನದ ಅನುಸಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತಾ?
Trending
News
Photos
Videos
ಬರಗಾಲದ ನಡುವೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್; ವಿದ್ಯುತ್ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಮೋಟಾರ್ ಭಸ್ಮ, ರೈತರು ಕಂಗಾಲು!
Vijayanagara Farmers Crisis
32 min ago
2
Karnataka Apartment Act 2026: ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಿವಿಯಾದ ಸರ್ಕಾರ; ಕೊನೆಗೂ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ರಚಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಡಿಕೆಶಿ
apartment maintenance new rules
34 min ago
3
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅವಧಿ ಜುಲೈ 31ರವರೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಸ್ತರಣೆ!
Karnataka Government Employees Transfer
52 min ago
4
ಹಾಡಹಗಲೇ ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದು ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಫೈರಿಂಗ್
Belagavi fire
1 hr ago
5
ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ; ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಫಸಲು ಕದ್ದ ಕದೀಮರು!
Chikkaballapur Grape Theft Case
1 hr ago