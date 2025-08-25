ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರ ಜೀ ಕನ್ನಡ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ 60 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಯುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ರಾಜಕಾರಣದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಟ್ಟಿಯವರ ಈ ನಿಲುವು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಅವರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಯುವಪೀಳಿಗೆಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸಲಹೆಯೆಂದರೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಜನಸೇವೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು, ಇದು ಅವರ 45 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಿಂದ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ.