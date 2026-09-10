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ಕೆಆರ್ ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ
Written By
Bhimappa
Published: Sep 10, 2026, 02:40 PM
|
Updated: Sep 10, 2026, 02:40 PM
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