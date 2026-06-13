/ಕಾಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ

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Written ByBhimappa
Published: Jun 13, 2026, 07:35 PM|Updated: Jun 13, 2026, 07:35 PM
ಮಗು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ವಿಫಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಪೊಲೀಸರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ

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