/ವರ್ತೂರು ಬಳಿಯ ಕೊಡತಿ ಗೇಟ್‌ ಬಳಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ

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Written ByBhimappa
Published: Jul 29, 2026, 08:55 PM|Updated: Jul 29, 2026, 08:55 PM
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೃತದೇಹ ಕೊಡತಿ ಗೇಟ್‌ ಬಳಿ ಪತ್ತೆ ಕೃತ್ಯ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವರ್ತೂರು ಬಳಿ ನಡೆದಿರುವ ಭೀಕರವಾದ ಕೃತ್ಯ

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