हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
ಹೋಮ್
ವಿಡಿಯೋ
ಫೋಟೋಗ್ಯಾಲರಿ
ವೆಬ್ಸ್ಟೋರಿ
ನಗರ
App
logout
Live TV
ಹೋಮ್
ದೇಶ
ಮನರಂಜನೆ
ವಿಡಿಯೋ
ವಿದೇಶ
ಕ್ರೀಡೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ
ಜೀವನಶೈಲಿ
ಆರೋಗ್ಯ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
ಕ್ರೈಂ
ಉದ್ಯೋಗ
ವೈರಲ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Home
/
Videos
/
ವರ್ತೂರು ಬಳಿಯ ಕೊಡತಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ
Written By
Bhimappa
Published: Jul 29, 2026, 08:55 PM
|
Updated: Jul 29, 2026, 08:55 PM
join
share
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೃತದೇಹ ಕೊಡತಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಪತ್ತೆ ಕೃತ್ಯ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವರ್ತೂರು ಬಳಿ ನಡೆದಿರುವ ಭೀಕರವಾದ ಕೃತ್ಯ
Recommended Videos
03:08
ಬಂಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕೋ? ಬೇಡವೋ?
01:32
ಗ್ರಹ ಗಣಿತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
03:51
ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ
01:59
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಕಸರತ್ತು
03:38
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಆಪರೇಷನ್ ಫುಟ್ಪಾತ್: GBA ಫುಟ್ಪಾತ್ ತೆರವು ವೇಳೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಕಣ್ಣೀರು
01:02
ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅವಮಾನ: ʼಕನ್ನಡಿಗʼ ಹೆಸರಿನ ಸ್ಟಿಕರ್ ತೆಗೆಸಿದ BMTC ಡಿಪೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್
07:11
ಮಸೂದೆ ಕುರಿತು ಲೋಕಸಭೆ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ
02:00
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯುವತಿಗೆ ರೇಟ್ ಕೇಳಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ
01:48
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ
06:42
ಹೊಸ ಕಾಯಿದೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಿಲ್ಲ
01:05
ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ
01:16
ಕೊಡಗಿನ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಚಾದರ್ ಚಢಾನಾ ಆಚರಣೆ
Trending
News
Photos
Videos
ಪೂಜೆ, ವಿಭೂತಿ, ನಾಮ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರಗಾಲ ಹೋಗಲ್ಲ.. CM ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಲೇವಡಿ!
Opposition Leader R Ashok
20 min ago
2
ಅಯ್ಯೋ ಕಾಪಾಡಿ.. ಕಾಪಾಡಿ.. ಅಂದ್ರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಲವರ್..! ಮದುವೆ ಅಂದವಳ ಗತಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ..
Nalanda Incident
41 min ago
3
ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲೇ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿರುವುದು ಯಾಕೆ.. ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು?
Ramayana Trailer
43 min ago
4
ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡದ್ರೆ ಉತ್ತಮ? ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹಣ, ಸಮಯ ಉಳಿಯುತ್ತೆ!
DMart shopping tips
43 min ago
5
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ICC T20 Rankings ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜಿಗಿತ.. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲೇ ಬೆಸ್ಟ್ ರೇಟಿಂಗ್!
ICC T20I Rankings
1 hr ago