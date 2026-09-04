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ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೇಡಿಕೆ: 42 ಹೊಸ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ
Published: Sep 04, 2026, 08:25 PM
|
Updated: Sep 04, 2026, 08:27 PM
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ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೇಡಿಕೆ: 42 ಹೊಸ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ
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ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೇಡಿಕೆ: 42 ಹೊಸ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ
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