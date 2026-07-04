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ಇಂದು ಭಾರತ-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ 2ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ
Published: Jul 04, 2026, 03:00 PM
|
Updated: Jul 04, 2026, 03:00 PM
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ಇಂದು ಭಾರತ-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ 2ನೇ ಟಿ20, ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಫರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಣಾಹಣಿ, ಗೆಲುವಿನ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಕಾತರ.
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