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Published: Jun 23, 2026, 11:45 PM|Updated: Jun 23, 2026, 11:52 PM

ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ: ಅಗ್ನಿವೀರ್‌ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

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