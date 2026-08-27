/ತಿಂಡಿ-ಊಟದ ನಂತರ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

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Published: Aug 27, 2026, 08:30 PM|Updated: Aug 27, 2026, 08:30 PM
ತಿಂಡಿ, ಊಡದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಕಾಫಿ, ಟೀ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಳ್ಳೆಯದೇ? ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.

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