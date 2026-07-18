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ಹಾಲಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಲಬೆರಕೆ ಆಹಾರ ಅಪಾಯಕಾರಿ
Published: Jul 18, 2026, 04:40 PM
|
Updated: Jul 18, 2026, 04:40 PM
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ಹಾಲಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಲಬೆರಕೆ ಆಹಾರ ಅಪಾಯಕಾರಿ
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