/ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ತಪ್ಪು

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Written ByBhimappa
Published: Aug 10, 2026, 09:15 PM|Updated: Aug 10, 2026, 09:15 PM
ಸಿಎಂ ಯಾರಂತ ಶಾಸಕರು ನಿರ್ಧಾರಿಸ್ತಾರೆ; ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯೇ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಜೆಂಡ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

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