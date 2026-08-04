/ಜನ್ಮ ತಾರೆ, ಸಂಪತ್‌ ತಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು!

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Written ByYashaswini V
Published: Aug 04, 2026, 02:30 PM|Updated: Aug 04, 2026, 02:30 PM
ಜನ್ಮ ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ತೊಂದರೆ ಖಂಡಿತ. ಜನ್ಮ ತಾರೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ. ಸಂಪತ್‌ ತಾರೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು.

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