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Published: Jun 19, 2026, 05:20 PM|Updated: Jun 19, 2026, 05:27 PM

ವಿಧಾನಪರಿಷತ್‌ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ JDS ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೋಲು: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್‌.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

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