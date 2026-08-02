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ಆಗಸ್ಟ್ 9 ರಿಂದ 11 ರವರೆಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಬಿಡದಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ
Written By
Manjunath Naragund
Published: Aug 02, 2026, 08:30 AM
|
Updated: Aug 02, 2026, 08:30 AM
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ಆಗಸ್ಟ್ 9 ರಿಂದ 11 ರವರೆಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಬಿಡದಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ 14 ರಿಂದ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧ ಚಲೋ ಬಿಡದಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ಜೆಡಿಎಸ್
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