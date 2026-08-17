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Published: Aug 17, 2026, 09:05 PM|Updated: Aug 17, 2026, 09:05 PM
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ನಾಳೆ (ಆ.18) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೃಹತ್‌ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೈ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

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ನಾಳೆ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ವಿರೋಧಿಸಿ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಬೃಹತ್‌ ಹೋರಾಟ!
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