/ಟಾಲಿವುಡ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ನಟ! ಹರ್ಷ ನಟನೆಯ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ

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Published: Jun 28, 2026, 08:35 PM|Updated: Jun 28, 2026, 08:35 PM
ಕನ್ನಡದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟ ಹರ್ಷ ಇದೀಗ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲೂರು ಚಂದ್ರು ಮತ್ತು ಮಂಜುಳಾ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರ ಇದೀಗ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

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