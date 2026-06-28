Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /ಕನ್ನಡದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟ ಹರ್ಷ

Written ByBhimappa
Published: Jun 28, 2026, 12:00 PM|Updated: Jun 28, 2026, 12:00 PM
ನನ್ನದೇ ಬ್ಯಾನರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಇದೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರಣಂ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಅಗಲಿಲ್ಲ ಈಗ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಹರ್ಷ ಕಮಾಲ್‌

Recommended Videos

ಅಡ್ಡಮತದಾನ ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರ, ವರಿಷ್ಠರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ
01:13
ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ : ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ
01:48
ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ? ಸಿಎಂಗೆ ಪತ್ರ
03:43
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿರೋಧ; ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಹೆಚ್‌ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
01:53
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ 2026: ನಾಕೌಟ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಜಪಾನ್‌, ಸ್ವೀಡನ್‌, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
02:10
ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ 517ನೇ ಜಯಂತಿ: ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ
02:55
ರಾಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್‌ ಖರ್ಗೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ
02:26
ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಸಾವು ಆರು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
05:59
ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್‌.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಾಥ್‌
11:19
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಧಮ್ಕಿ
06:38
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 27-06-2026
01:56
ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 27-06-2026
01:38

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಪ್ರದೀಪ್‌ ಈಶ್ವರ್‌ ಯಾರು.. ನಾನು ಆತ ಯಾರಂತ ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ; ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಟಾಂಗ್!
Union Minister V Somanna52 min ago
2
Bagalkot Tanker Accident1 hr ago
3
Chikkodi Wife Murder Case1 hr ago
4
N.S. Shankar passes away1 hr ago
5
Tumakuru1:33 AM IST