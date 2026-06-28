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ಕನ್ನಡದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟ ಹರ್ಷ
Written By
Bhimappa
Published: Jun 28, 2026, 12:00 PM
|
Updated: Jun 28, 2026, 12:00 PM
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ನನ್ನದೇ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಇದೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರಣಂ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಅಗಲಿಲ್ಲ ಈಗ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಹರ್ಷ ಕಮಾಲ್
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