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ಕನ್ನಡಿಗ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ
Written By
Bhimappa
Published: Aug 16, 2026, 05:05 PM
|
Updated: Aug 16, 2026, 05:05 PM
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ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅರ್ಧಶತಕ, ಭಾರತ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಭಾರತ- ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಮೊದಲ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ
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