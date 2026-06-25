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ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ ರಿಲೀಸ್ ದಿನವೇ ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ: ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಆಗುತ್ತಾ?
Published: Jun 25, 2026, 09:40 PM
|
Updated: Jun 25, 2026, 10:21 PM
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ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ ರಿಲೀಸ್ ದಿನವೇ ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ: ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಆಗುತ್ತಾ?
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