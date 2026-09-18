Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಐಡಲ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2026

Published: Sep 18, 2026, 10:45 PM|Updated: Sep 18, 2026, 10:45 PM
ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಐಡಲ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2026 ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಿ ಲಲಿತ್ ಅಶೋಕ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು

Recommended Videos

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಐಡಲ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2026
00:54
ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಐಡಲ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2026
01:03
Zee Kannada News Karnataka Idols Awards 2026: ಮ್ಯಾಕಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್‌ ಆಫ್‌ ಕಂಪನಿಸ್‌ನ ಮಾಧವ್ ಕಿರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ
00:56
ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಐಡಲ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2026: ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ದಿ ಲಲಿತ್ ಅಶೋಕ್' ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
01:04
ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಐಡಲ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2026: ನಟಿ-ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಡಾ. ಲತಾ ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ
00:44
ಪ್ರತಿದಿನ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ದಿನಕ್ಕೆ 15 ನಿಮಿಷ ನಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಚಮತ್ಕಾರ
03:10
ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?‌ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಯಾವುದು ತಿಂದರೆ ಬೇಗ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತೀರಿ?
02:51
ಬೆಂಗಳೂರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣೆಭೈರೇಗೌಡ ಸಿಡಿಮಿಡಿ
01:56
'ಗಾಂಧಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೆಫೆ'ಯಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರ ಸವಿಯುತ್ತಾ ಯುವ ಸೃಜನಶೀಲರೊಂದಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸಂವಾದ
01:09
ಕಾವೇರಿದ ʻವಂದೇ ಮಾತರಂʼ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್‌
05:31
ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅಫ್ಘಾನ್ ಧೂಳೀಪಟ
03:12
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ
02:08

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಹುಳುಕು ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ...
2
3
4
5