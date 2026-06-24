Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ; ಹಲವು ಜಲಾಶಯಗಳು ಖಾಲಿ

Published: Jun 24, 2026, 09:15 PM|Updated: Jun 24, 2026, 09:15 PM
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಮಳೆಗಾಗಿ ದಿನವಿಡೀ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೃಷಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ.

Recommended Videos

ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ; ಹಲವು ಜಲಾಶಯಗಳು ಖಾಲಿ
03:56
ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ರೈತರು ಕಂಗಾಲು; ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಜನರ ಪರದಾಟ
02:39
ಪುಸ್ತಕ ಮನೆಗೆ ಎರಡು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ, 5 ಕೋಟಿ ರೂ ಮಂಜೂರು
13:10
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡಿಗೆ ಸಕತ್ ರಿಸ್ಪಾನ್ಸ್
07:21
ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಾರದೇ ಕೃಷಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ
01:22
ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ರೈತರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಗಾಲು
02:29
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾ‌ರ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ 'ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ' ಸಿನಿಮಾ
06:25
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಹಾಡಿಗೆ ಸಖತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್
09:04
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 24-06-2026
02:06
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 24-06-2026
01:54
ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 24-06-2026
01:37
ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು: ಮಂಗಳವಾರದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ಗಳು
04:38

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಕುಟುಂಬದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಡಿ.. ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ ಪಾಟೀಲ್‌ಗೆ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಖಡಕ್‌ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
MB patil27 min ago
2
priyanka chopra jonas39 min ago
3
must watch1 hr ago
4
karnataka student bus passes1 hr ago
5
Mangaluru Honey Trap Case1 hr ago