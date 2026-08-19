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ಆಗಸ್ಟ್ 20ರಂದು ಖಲೀಫಾ ಬಿಡುಗಡೆ: ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಅಭಿನಯದ ಚಿತ್ರ
Published: Aug 19, 2026, 10:10 PM
|
Updated: Aug 19, 2026, 10:11 PM
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ಆಗಸ್ಟ್ 20ರಂದು ಖಲೀಫಾ ಬಿಡುಗಡೆ: ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಅಭಿನಯದ ಚಿತ್ರ
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