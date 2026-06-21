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ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಜೊತೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್
Written By
Bhimappa
Published: Jun 21, 2026, 10:05 PM
|
Updated: Jun 21, 2026, 10:05 PM
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ಮತ್ತೆ ಪರಭಾಷೆ ಸಿನಿಮಾಗಳತ್ತ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಸುದೀಪ್
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