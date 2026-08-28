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ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವಾಗ, ಇಳಿಯುವಾಗ ಮಂಡಿನೋವು
Written By
Bhimappa
Published: Aug 28, 2026, 04:35 PM
|
Updated: Aug 28, 2026, 04:35 PM
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ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವಾಗ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು ಆಗುತ್ತಿದೆಯಾ? ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನೋಡು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ ೩೦ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿ ನೋವು ಆಗುತ್ತಿದೆಯಾ?
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