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ಕೊಪ್ಪಳ ಪೊಲೀಸರ ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
Written By
Bhimappa
Published: Jul 21, 2026, 04:35 PM
|
Updated: Jul 21, 2026, 04:35 PM
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104 ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಕಳ್ಳರಿಂದ 1.82 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಜಪ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಐಜಿಪಿ ಪಿಎಸ್ ಹರ್ಷ್ ಶ್ಲಾಘನೆ
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