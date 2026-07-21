/ಕೊಪ್ಪಳ ಪೊಲೀಸರ ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

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Written ByBhimappa
Published: Jul 21, 2026, 04:35 PM|Updated: Jul 21, 2026, 04:35 PM
104 ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಕಳ್ಳರಿಂದ 1.82 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಜಪ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಐಜಿಪಿ ಪಿಎಸ್‌ ಹರ್ಷ್‌ ಶ್ಲಾಘನೆ

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