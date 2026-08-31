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KPCC Scam : ಜಾಮೀನು ನೀಡುವಂತೆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಮನವಿ
Published: Aug 31, 2026, 11:00 PM
|
Updated: Aug 31, 2026, 11:00 PM
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ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ, ಬಸವರಾಜ್ ಸಿಐಡಿ ವಶಕ್ಕೆ, 10 ದಿನಗಳ ಸಿಐಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶ, ಒಂದನೇ ACJM ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಆದೇಶ, ಜಾಮೀನು ನೀಡುವಂತೆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಮನವಿ, ಸೆ.9ರ ವರೆಗೆ ಸಿಐಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗ ನೀಡಿ ಆದೇಶ
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