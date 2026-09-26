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Published: Sep 26, 2026, 10:05 PM|Updated: Sep 26, 2026, 10:05 PM
ಡಿ.ಜಿ ಸದ್ದಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರ ಸ್ಟೆಪ್ಟ್, ಕೆ.ಆ‌ರ್.ಪೇಟೆಯ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ಮಸ್ತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಹಳೇ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಫುಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್..!

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