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ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಾರದೇ ಕೃಷಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ
Written By
Bhimappa
Published: Jun 24, 2026, 06:35 PM
|
Updated: Jun 24, 2026, 06:35 PM
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ಮಾರ್ಚ್, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳು ಖಾಲಿ ಆಗಿವೆ ನೀರು ಇಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನರು
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