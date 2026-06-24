/ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ರೈತರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಗಾಲು

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Written ByBhimappa
Published: Jun 24, 2026, 06:30 PM|Updated: Jun 24, 2026, 06:30 PM
ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ ಆಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಭಾರೀ ಕಷ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳು ಖಾಲಿ

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