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ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ
Written By
Bhimappa
Published: Aug 08, 2026, 03:35 PM
|
Updated: Aug 08, 2026, 03:35 PM
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2028ಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ತೊರೆದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
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