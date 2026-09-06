हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
ಹೋಮ್
ವಿಡಿಯೋ
ಫೋಟೋಗ್ಯಾಲರಿ
ವೆಬ್ಸ್ಟೋರಿ
ನಗರ
App
logout
Live TV
ಹೋಮ್
ದೇಶ
ಮನರಂಜನೆ
ವಿಡಿಯೋ
ವಿದೇಶ
ಕ್ರೀಡೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ
ಜೀವನಶೈಲಿ
ಆರೋಗ್ಯ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
ಕ್ರೈಂ
ಉದ್ಯೋಗ
ವೈರಲ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Home
/
Videos
/
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾರಾಶಿಯವರು ಅನುಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.. ನಾಗದೇವತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ
Published: Sep 06, 2026, 03:25 PM
|
Updated: Sep 06, 2026, 03:25 PM
join
share
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾರಾಶಿಯವರು ಅನುಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.. ನಾಗದೇವತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ
Recommended Videos
02:39
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಸೇವೆ ಆಂದೋಲನಾ ಸಭೆ
01:22
ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಗಂಗರ ಕಾಲದ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು
03:45
ಅಮರ್ಥ.. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಥಾಹಂದರದ ಸಿನಿಮಾ
06:50
'ಕಿಚ್ಚ' ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್
09:06
05 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
10:54
05 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
04:19
ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬಿಪಿ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬರುತ್ತಾ?
05:08
ಈ ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ
00:45
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೇಡಿಕೆ: 42 ಹೊಸ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ
03:23
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್: ಕೂಡಲಸಂಗಮದ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಣೆ
01:50
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆ
05:13
ಕೂಡಲಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್
Trending
News
Photos
Videos
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಆ ʻಗೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ʼ ಯಾರ್ ಗೊತ್ತಾ?
2
ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು? ಮೋಹಕತಾರೆಯ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?
3
ಪ್ರತಿದಿನ ಶುಂಠಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ತಲೆನೋವಿನವರೆಗೆ ಹತ್ತಾರು ಪ್ರಯೋಜನ!
4
ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೇ?.. ಈ ಸರಳ ಸಲಹೆಯಿಂದ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಿರಿ!
5
Vivo T5 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್: 7050mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 144Hz AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ; ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?