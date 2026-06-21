/ಸಮಂತಾಗೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ

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Written ByBhimappa
Published: Jun 21, 2026, 10:10 PM|Updated: Jun 21, 2026, 10:10 PM
ಆಕ್ಷನ್‌ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿರುವ ಸಮಂತಾ ರುತ್‌ ಪ್ರಭು ಸ್ಯಾಮ್‌ಗೆ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪಟ್ಟ ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್

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