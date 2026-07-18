/ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಗಡಿ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್‌.ಸಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವಾಗ್ದಾಳಿ

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Written ByBhimappa
Published: Jul 18, 2026, 08:30 PM|Updated: Jul 18, 2026, 08:30 PM
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ವಿರೋಧಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ- ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ವಿಚಾರ ಅದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಎಂದ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್‌.ಸಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಚ್‌ಡಿಕೆ ಪಾಪದ ಕೂಸಿಗೆ ಕೈ, ಕಾಲುಗಳು ಇಲ್ಲ

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