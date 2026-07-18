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ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಗಡಿ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಸಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವಾಗ್ದಾಳಿ
Written By
Bhimappa
Published: Jul 18, 2026, 08:30 PM
|
Updated: Jul 18, 2026, 08:30 PM
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ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ- ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ವಿಚಾರ ಅದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಎಂದ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಸಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಪಾಪದ ಕೂಸಿಗೆ ಕೈ, ಕಾಲುಗಳು ಇಲ್ಲ
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