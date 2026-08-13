/ಮಹಾನ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ

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Written ByBhimappa
Published: Aug 13, 2026, 03:10 PM|Updated: Aug 13, 2026, 03:10 PM
ನಮ್ರತಾ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಅವರ ಮಹಾನ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಪಿಸಿ ಶೇಖರ್‌ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಕಾಶ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್‌ ಲಾಂಛನ ಮಹಾನ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಔಟ್

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