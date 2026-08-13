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ಮಹಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ
Written By
Bhimappa
Published: Aug 13, 2026, 03:10 PM
|
Updated: Aug 13, 2026, 03:10 PM
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ನಮ್ರತಾ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಮಹಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಪಿಸಿ ಶೇಖರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಕಾಶ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಲಾಂಛನ ಮಹಾನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಔಟ್
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