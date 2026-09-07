/ಮಲ್ಲಬಾದ್‌ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಂತಿದೆ

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Written ByBhimappa
Published: Sep 07, 2026, 03:20 PM|Updated: Sep 07, 2026, 03:20 PM
ಜೇವರ್ಗಿಯ ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ ಕೆಬಿಜೆಎನ್‌ಎಲ್‌ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 386 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಂತಿದೆ

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