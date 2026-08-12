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ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಾಂಜಾ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಧನ
Written By
Manjunath Naragund
Published: Aug 12, 2026, 01:55 PM
|
Updated: Aug 12, 2026, 01:55 PM
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ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಾಂಜಾ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಧನ ಆನೇಕಲ್ ಪೋಲೀಸರಿಂದ ಗಾಂಜಾ ಪೆಡ್ಲರ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಗಾಂಜಾ ಪೆಡ್ಲರ್ ತಿಕ್ಲ್ ಪವನ್ ಬಂಧನ
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