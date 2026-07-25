/ʼಮಂಗಳʼ ಎಂದರೇನು?

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Written ByYashaswini V
Published: Jul 25, 2026, 01:40 PM|Updated: Jul 25, 2026, 01:40 PM
ಮಂಗಳ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡುವ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ. ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಎಂದರೆ ಏನು?

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