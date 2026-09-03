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ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪಾದಯಾತ್ರೆ: ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಬಿ.ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮಾತು
Published: Sep 03, 2026, 09:10 PM
|
Updated: Sep 03, 2026, 09:27 PM
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ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪಾದಯಾತ್ರೆ: ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಬಿ.ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮಾತು
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