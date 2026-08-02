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Written ByManjunath Naragund
Published: Aug 02, 2026, 08:35 AM|Updated: Aug 02, 2026, 08:35 AM
ದಲಿತರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಖಂಡಿಸಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಜಮೀನು ಪಡೆದ ಆರೋಪ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸೆಗಿದವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

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