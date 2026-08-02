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ದಲಿತರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಖಂಡಿಸಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ
Written By
Bhimappa
Published: Aug 02, 2026, 10:30 PM
|
Updated: Aug 02, 2026, 10:30 PM
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ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಎಸ್ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಚ್ಚೋಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಸಿರುಗುಪ್ಪವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ
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