/ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪರ ಪುರುಷನ ಜೊತೆ ಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾಕಿ ಸಾವಿಗೆ ಶರಣು

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Published: Jun 13, 2026, 08:35 PM|Updated: Jun 13, 2026, 08:35 PM
ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಈ ವಿಚಾರ ಪ್ರಿಯಕರನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಹಿಳೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ್ರಾ..? ಹೀಗೋಂದು ರೋಚಕ ಕ್ರೈಂ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

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