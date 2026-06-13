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ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪರ ಪುರುಷನ ಜೊತೆ ಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾಕಿ ಸಾವಿಗೆ ಶರಣು
Published: Jun 13, 2026, 08:35 PM
|
Updated: Jun 13, 2026, 08:35 PM
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ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಈ ವಿಚಾರ ಪ್ರಿಯಕರನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಹಿಳೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ್ರಾ..? ಹೀಗೋಂದು ರೋಚಕ ಕ್ರೈಂ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
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