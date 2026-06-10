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ಸ್ವಉದ್ಯೋಗದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಹಾಮೋಸ: ಹಾವೇರಿಯ SLV ಮಹಿಳಾ ಮಾರ್ಟ್‌ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ವಂಚನೆ

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jun 10, 2026, 11:15 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:15 PM IST
ಸ್ವಉದ್ಯೋಗದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಹಾಮೋಸ: ಹಾವೇರಿಯ SLV ಮಹಿಳಾ ಮಾರ್ಟ್‌ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ವಂಚನೆ

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ಸ್ವಉದ್ಯೋಗದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಹಾಮೋಸ: ಹಾವೇರಿಯ SLV ಮಹಿಳಾ ಮಾರ್ಟ್‌ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ವಂಚನೆ
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