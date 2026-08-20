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ರೈಲ್ವೆ ಆವರಣದ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ತಪಾಸಣೆ
Published: Aug 20, 2026, 10:40 PM
|
Updated: Aug 20, 2026, 10:40 PM
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ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಹೋಟೆಲ್, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಹಲವೆಡೆ ಅನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಕಳಪೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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