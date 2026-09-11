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ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ
Written By
Yashaswini V
Published: Sep 11, 2026, 04:05 PM
|
Updated: Sep 11, 2026, 04:05 PM
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ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲು
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