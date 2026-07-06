/ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ SIR ಕುರಿತು ಸಭೆ

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Written ByChetana Devarmani
Published: Jul 06, 2026, 08:20 AM|Updated: Jul 06, 2026, 08:20 AM
ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯು ಇಂದು ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಡೆದಿದೆ.

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